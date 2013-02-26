《交易视点》人民币点心债投资应缩短久期、甄选个券--中信证券

路透北京2月26日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，短期内离岸人民币债市的流动性风险和信用风险都较低，因此，在策略选择上，大方向是缩短久期、甄选个券。

在个券选择上，应以央企或地方国资背景发行人的债券为主，并在上述范围里尽量做到信用下沉。

**美联储内部对资产购买计划存在分歧**

根据美联储FOMC会议纪要，许多委员对进一步资产购买的潜在成本和风险表达了担忧，多名与会者提到更多购买行动在最终退出货币宽松时可能导致的并发症。

部分委员建议，应根据经济前景或资产购买成本和效果调整资产购买速度，逐步缩减购债规模等。

上述会议纪要公布后，引发美元对国际主要货币走强，美元指数上周四向上突破81的关口，CNH/USD也出现明显调整，一周上行170个基点至6.2365。

**离岸人民币债券收益率震荡下行**

利好因素包括：一是全球货币宽松政策盛行，导致CNH市场流动性充裕，CNH HIBOR拆借报价利率继续维持低位；

二是国内新出台的房地产调控政策“新国五条”力度低于预期，对房地产点心债的负面影响有限；

三是1月份各项数据表现强劲，国内经济持续回升。

因此，过去两周离岸人民币债券仍有不错的表现，离岸人民币债券的平均收益率两周下降19bp至4.09%。

**市场研判和投资策略**

我们认为短期内离岸人民币债市的流动性风险和信用风险都较低，需要关注的还是市场风险因素。

因此，在策略选择上，大方向是缩短久期、甄选个券，以短久期应对可能的价格波动，以甄选个券获得较高回报。

在个券选择上，应以央企或地方国资背景发行人的债券为主，并在上述范围里尽量做到信用下沉。

**富力地产信用分析**

富力地产作为国内大型房地产开发商之一，经营状况良好、融资渠道通畅、盈利能力较强。

影响富力地产的主要负面因素还是国内房地产调控政策的未来走向。

综合考虑，富力地产的中信证券内部评级为C3，相当于国内信用评级的AA+级别。 (完)