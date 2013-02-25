澳新汇市: 澳元兑日圆和英镑触及高位,但兑美元下滑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
外界认为这两位人选都积极支持恢复经济景气,这可能使日圆跌至新低.
稍晚,澳元兑日圆跌回至96.70日圆,因投资者了结获利.自11月以来,澳元已经大涨17%.
阻力位分别在98.0、99.0和100.0并一直到2008年7月的高点104.49.
新西兰元兑日圆 盘初大幅上涨,一度触及2008年7月以来的高点79.23日圆,后来因获利了结跌回78.72.新西兰元已经由11月时的低点飙升22%.
在评级机构穆迪将英国的AAA评级下调至Aa1之后,澳元和新西兰元兑走势困顿的英镑均大涨.
英镑 跌至1.4603澳元附近,逼近去年的低点1.4549;英镑兑新西兰元 也创下纪录新低约1.8000,为1985年新西兰实行浮动汇率制以来最低.英镑最新报1.8058.
但澳元/美元 最低跌至1.0262,因数据显示汇丰中国2月制造业采购经理人指数(PMI)降至四个月低位50.4.
新西兰元兑美元 也微跌至0.8356美元,周五纽约尾盘报0.8380.
"(新西兰元)的上升势头开始不稳.虽然新西兰的经济数据仍提供支撑,但投机性多仓处于五年高位,这是一个主要的利空风险,"Westpac的资深策略师Imre Speizer表示.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/李春喜; 审校 龚芳/张若琪)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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