澳新汇市: 澳元兑日圆和英镑触及高位,但兑美元下滑

外界认为这两位人选都积极支持恢复经济景气,这可能使日圆跌至新低.

稍晚,澳元兑日圆跌回至96.70日圆,因投资者了结获利.自11月以来,澳元已经大涨17%.

阻力位分别在98.0、99.0和100.0并一直到2008年7月的高点104.49.

新西兰元兑日圆 盘初大幅上涨,一度触及2008年7月以来的高点79.23日圆,后来因获利了结跌回78.72.新西兰元已经由11月时的低点飙升22%.

在评级机构穆迪将英国的AAA评级下调至Aa1之后,澳元和新西兰元兑走势困顿的英镑均大涨.

英镑 跌至1.4603澳元附近,逼近去年的低点1.4549;英镑兑新西兰元 也创下纪录新低约1.8000,为1985年新西兰实行浮动汇率制以来最低.英镑最新报1.8058.

但澳元/美元 最低跌至1.0262,因数据显示汇丰中国2月制造业采购经理人指数(PMI)降至四个月低位50.4.

新西兰元兑美元 也微跌至0.8356美元,周五纽约尾盘报0.8380.

"(新西兰元)的上升势头开始不稳.虽然新西兰的经济数据仍提供支撑,但投机性多仓处于五年高位,这是一个主要的利空风险,"Westpac的资深策略师Imre Speizer表示.(完)

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