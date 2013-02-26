《交易视点》中国转债料短期震荡,关注石化、国电转债机会--中信证券

路透北京2月26日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，考虑到A股短期存在调整的可能，中期继续上涨的概率较大，而民生转债对转债估值的影响将比较有限，因此预计转债市场短期走势将以震荡为主，建议继续持有中行、工行、石化、重工和电力转债。

其中,石化转债在短期内受益成品油价上调，中期有望受益于炼油板块盈利能力预期的改善，仓位较低的投资者可以考虑逢低增持；而国电转债正股有望迎来估值修复行情。

**转债个券普跌，估值略有收窄**

受地产调控加码和QE政策可能提前退出的影响，上周A股重挫，金融地产、中上游周期性行业大幅下跌，题材、成长和消费股逆势上扬。

全周可转债指数下跌-2.4%，平价指数下跌-3.2%，22只转债有19只下跌，南山、工行、美丰、国电、重工等转债跌幅超过4%。

考虑中行转债下修转股价因素后，上周转债市场转股溢价率略有收窄。

**A股短期可能调整,中期上涨**

经济数据和政策预期有待明朗，短期内A股仍有调整的可能。

（1）央行重启正回购影响对资金面影响不大。

（2）当前经济增长主要由基建投资和地产投资拉动，春节之后基建相关行业的草根数据和1-2月统计数据具有重要意义，将影响市场对经济复苏强度的预期。

（3）美联储主席伯南克将于2月26日-27日在参议院发表讲话，若暗示QE政策可能提早结束，将对全球风险资产产生负面影响。

（4）国务院常务会议重申房地产调控政策，总体基调没有超出市场预期，对市场的影响可能减弱，但两会之后预计有配套政策出台，政策力度及影响有待观察。

（5）IPO两会之后重启有传闻，但可能性预计较小。

中期来看， A股市场大概率将继续上涨。经济基本面向好的趋势没有改变，上半年将是经济复苏、通胀温和、资金面较宽松的大环境，中期来看A股市场大概率将继续上涨，金融、中游周期性行业将有较好的机会。

**民生转债发行料对转债市场影响有限**

民生转债需等待更好的发行时机，对转债估值的影响预计比较有限。

民生转债已经获得批文，当前时点发行的转股溢价率约9%，原股东通过优先配售获利难度较大，甚至存在发行失败的风险，预计需等待更好的发行时机。

此外，民生转债原股东优配比例预计较高，一级市场获配的投资者继续持有的意愿较强，因此其发行和上市对存量转债估值的冲击相对有限。

**转债投资策略**

考虑到A股短期存在调整的可能，中期继续上涨的概率较大，而民生转债对转债估值的影响将比较有限，我们预计转债市场短期走势将以震荡为主，建议继续持有中行、工行、石化、重工和电力转债。

（1）银行转债：正股低估值，进一步下跌空间不大，建议继续持有。

（2）石化转债：短期受益成品油价上调，中期有望受益于炼油板块盈利能力预期的改善，仓位较低的投资者可以考虑逢低增持。

（3）国电转债：如果经济弱复苏而非强复苏，正股有望迎来估值修复行情。

（4）南山转债：正股和转债估值都具有吸引力，但近期有色板块趋势向下，建议重仓投资者适当减持，待QE政策和地产调控政策进一步明朗后，再考虑是否加仓。(完)