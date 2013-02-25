中国资管: 上周621款银行理财产品发行,非保本理财占七成--周报

路透北京2月25日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示,上周(2013年2月16日-2013年2月22日)45家银行共发行了621款理财产品,产品数量较春节前一周增加102款.

报告称，春节前，随着货币投放进入高潮，社会资金也显现颗粒归仓效应，货币洪峰所到之处，银行业储蓄存款呈爆棚式增长。在理财市场竞争日益激烈的背景下，商业银行争相发行理财产品是出于吸引客户、增加存款以及赚取手续费等因素的考虑，短期产品则可兼顾多重目标的实现。在通胀预期愈演愈烈且股市楼市低迷不振的情况下，投资者对银行理财产品的需求越发强烈。

621款理财产品中,保本和保证收益型理财产品187款,市场占比为30.11%;非保本型理财产品434款,市场占比为69.89%.

从理财产品投向来看，38.49%投向人民币债券市场，7.73%投向外币债券市场，结构性产品1.61%，仅有0.64%的产品投向信贷类，而最大的比例是50.08%的其他类。

**169款产品到期,仅一款未实行最高预期收益率**

研究所监测数据显示，本周有873款产品到期，169款产品公布了到期收益率，其中168款产品实现了最高预期收益率，1款产品未实现最高预期收益率。

未实现最高预期收益率的产品为招商银行2012年11月7日发行的“焦点联动系列之黄金表现联动理财计划（看涨）（104037）”，产品为挂钩黄金价格的结构性产品，投资期限92天，到期实现3.00%的最低预期收益率。

到期收益率最高的产品为星展银行2012年1月9日发行的“星利系列1201期（DZGY）”，产品为挂钩利率的结构性产品，投资期限13个月，投资币种为美元，到期收益率为11.00%。

到期收益率最高的人民币产品为广发银行2012年5月16日发行的“欢欣股舞2012第五期”，产品为挂钩港股的结构性产品，产品提前终止，到期收益率为8.00%。

**七成银行系QDII实现正收益**

正在运行的217款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有156款（占比71.89%).

截至2013年2月22日，正在运行的217款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有156款（占比71.89%），产品近一年的平均净值增长率为3.33%。其中，渣打银行的“施罗德环球基金系列–亚太地产基金USD”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为28.18%。

从银行性质看，中资银行正在运行的21款QDII理财产品中，有16款产品（占比76.19%）近一年累计收益率为正，中信银行的“QDII中信理财3号美元”产品以13.91%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的196款QDII理财产品中，有140款产品（占比71.43%）近一年累计收益率为正。