《中国新债》哈电股份和广东电力拟近期发行公司债--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透北京2月25日 - 两位熟悉情况的消息人士周一对路透表示,哈尔滨电气股份有限公司 拟于近期在上交所发行30亿元人民币公司债,期限拟定三年和五年.同时,广东电力发展股份有限公司 亦将于3月在深交所发行12亿元公司债.
哈电股份公司债由中信证券 和中银国际联合承销,其发行人主体和本期债项信用评级均为AAA级,并由哈电集团提供担保.
"上述公司债已获得批文,发行时间窗口拟定于3月第二周的后半周,在上交所可质押."一位消息人士称.
消息人士并透露,广东电力发展股份有限公司亦拟定于3月第二周前半周发行单一品种期限为5+2年的公司债,中诚信对发行人主体和该期债项均给予AAA评级.
同时,该期债券由中信证券担任独家主承,已拿到批文,目前摸底的利率区间暂定为4.6-5.1%.
哈电股份对上述消息未给予明确置评,广东电力则暂未能联络上.
哈电于上周四在联交所发布通告称,已获中国证监会批准发行公司债券.广东电力则在去年11月曾公告,获中证监会批准发行企业债,有效期6个月.
在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 屈桂娟)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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