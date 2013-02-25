《中国新债》哈电股份和广东电力拟近期发行公司债--消息

路透北京2月25日 - 两位熟悉情况的消息人士周一对路透表示,哈尔滨电气股份有限公司 拟于近期在上交所发行30亿元人民币公司债,期限拟定三年和五年.同时,广东电力发展股份有限公司 亦将于3月在深交所发行12亿元公司债.

哈电股份公司债由中信证券 和中银国际联合承销,其发行人主体和本期债项信用评级均为AAA级,并由哈电集团提供担保.

"上述公司债已获得批文,发行时间窗口拟定于3月第二周的后半周,在上交所可质押."一位消息人士称.

消息人士并透露,广东电力发展股份有限公司亦拟定于3月第二周前半周发行单一品种期限为5+2年的公司债,中诚信对发行人主体和该期债项均给予AAA评级.

同时,该期债券由中信证券担任独家主承,已拿到批文,目前摸底的利率区间暂定为4.6-5.1%.

哈电股份对上述消息未给予明确置评,广东电力则暂未能联络上.

哈电于上周四在联交所发布通告称,已获中国证监会批准发行公司债券.广东电力则在去年11月曾公告,获中证监会批准发行企业债,有效期6个月.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)