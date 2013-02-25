版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 25日 星期一 14:32 BJT

表格: 中国1月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京2月25日 - 以下为中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
    
                                1月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       243,174       -27.51      8,030.36          243,174       -27.51
 原铝                          17,437       -63.77       2,301.7           17,437       -63.77
 未锻压镍(精炼镍+合金)         21,827        70.85     17,144.94           21,827        70.85
 精炼铅                            30       -46.42       2,737.6               30       -46.42
 精炼锌                        50,093          7.8      2,076.82           50,093          7.8
 锌合金                         8,738        19.71      2,250.44            8,738        19.71
 精炼锡+锡合金                  2,488        48.25        22,556            2,488        48.25

 出口:
 精炼铜                        26,213    51,503.55       8,139.8           26,213    51,503.55
 原铝                          15,088        -3.56      2,240.65           15,088        -3.56
 精炼铅                           528     1,537.17      2,459.59              528     1,537.17
 精炼锌                           828        62.04       3,490.1              828        62.04
 未锻压镍(精炼镍+合金)          2,250       279.77     18,108.28            2,250       279.77
 精炼锡+锡合金                      2    21,354.55      27,159.5                2    21,354.55

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐