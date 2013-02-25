表格: 中国1月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京2月25日 - 以下为中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 243,174 -27.51 8,030.36 243,174 -27.51 原铝 17,437 -63.77 2,301.7 17,437 -63.77 未锻压镍(精炼镍+合金) 21,827 70.85 17,144.94 21,827 70.85 精炼铅 30 -46.42 2,737.6 30 -46.42 精炼锌 50,093 7.8 2,076.82 50,093 7.8 锌合金 8,738 19.71 2,250.44 8,738 19.71 精炼锡+锡合金 2,488 48.25 22,556 2,488 48.25 出口: 精炼铜 26,213 51,503.55 8,139.8 26,213 51,503.55 原铝 15,088 -3.56 2,240.65 15,088 -3.56 精炼铅 528 1,537.17 2,459.59 528 1,537.17 精炼锌 828 62.04 3,490.1 828 62.04 未锻压镍(精炼镍+合金) 2,250 279.77 18,108.28 2,250 279.77 精炼锡+锡合金 2 21,354.55 27,159.5 2 21,354.55 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.