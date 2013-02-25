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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 14:23 BJT

韩国股市: 收低,汽车相关类股下滑

路透首尔2月25日 - 韩国股市周一下跌,因此前有报道称,一名主张大幅货币宽松政策的官员将执掌日本央行,导致汽车相关类股承压.

汽车零部件供应商现代摩比斯 跌2.6%,创逾一个月来最大单日跌幅,因市场普遍担心日本宽松政策导致的日圆走软将损及韩国出口商.

综合股价指数(KOSPI) 收低0.46%,报2,009.52点,为上周二以来最低收位.(完)
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