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货币新闻 | 2013年 2月 25日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国1月原油进出口分项数据

路透北京2月25日 - 以下是中国海关公布的1月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                1月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      25,147,537         7.43        793.01       25,147,537         7.43
 原产地:
    沙特阿拉伯              5,573,621        15.69        798.61        5,573,621        15.69
   安哥拉                  3,653,297        31.15        802.74        3,653,297        31.15
   伊拉克                  2,778,279        74.38        777.94        2,778,279        74.38
   俄罗斯联邦              2,159,190       -12.62        818.74        2,159,190       -12.62
   阿曼                    1,739,654        35.49        801.04        1,739,654        35.49
   伊朗                    1,316,039       -36.86        813.05        1,316,039       -36.86
   科威特                  1,088,966        17.42        788.12        1,088,966        17.42
   哈萨克斯坦                972,191        61.36        790.77          972,191        61.36
   阿拉伯联合酋长国          944,099       144.59        830.23          944,099       144.59
   委内瑞拉                  922,617       -37.25        636.09          922,617       -37.25
   刚果（布）                807,621        22.32        768.71          807,621        22.32
   哥伦比亚                  473,141       173.96        716.32          473,141       173.96
   巴西                      392,609        39.48         720.4          392,609        39.48
   利比亚                    348,856       -52.52        846.61          348,856       -52.52
   也门共和国                248,344       -55.05        826.17          248,344       -55.05
   澳大利亚                  238,612        -2.74        857.71          238,612        -2.74
   埃及                      211,095        65.76        788.26          211,095        65.76
   苏丹                      178,251       -55.83        819.02          178,251       -55.83
   毛里塔尼亚                140,173            -        763.33          140,173            -
   赤道几内亚                137,242            -         808.3          137,242            -
   阿尔及利亚                127,701       -49.52        886.59          127,701       -49.52
   刚果（金）                124,475            -        818.68          124,475            -
   尼日利亚                  121,795            -        846.54          121,795            -
   加蓬                      109,740       410.18        868.57          109,740       410.18
   印度尼西亚                 95,594        82.47         825.2           95,594        82.47
   马来西亚                   80,142       -22.48        860.09           80,142       -22.48
   厄瓜多尔                   67,983            -        694.26           67,983            -
   泰国                       44,488         6.31         817.1           44,488         6.31
   越南                       42,406       -29.06        891.36           42,406       -29.06
   蒙古                        9,319        59.84        779.14            9,319        59.84

  
  出口 
 原油                         280,808         -9.9        885.52          280,808         -9.9
 目的地:     
    马来西亚                  136,062       262.66        804.89          136,062       262.66
   日本                       91,744       -51.06        908.01           91,744       -51.06
   朝鲜                       53,002         3.84      1,053.55           53,002         3.84


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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