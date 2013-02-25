表格: 中国1月原油进出口分项数据

路透北京2月25日 - 以下是中国海关公布的1月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 25,147,537 7.43 793.01 25,147,537 7.43 原产地: 沙特阿拉伯 5,573,621 15.69 798.61 5,573,621 15.69 安哥拉 3,653,297 31.15 802.74 3,653,297 31.15 伊拉克 2,778,279 74.38 777.94 2,778,279 74.38 俄罗斯联邦 2,159,190 -12.62 818.74 2,159,190 -12.62 阿曼 1,739,654 35.49 801.04 1,739,654 35.49 伊朗 1,316,039 -36.86 813.05 1,316,039 -36.86 科威特 1,088,966 17.42 788.12 1,088,966 17.42 哈萨克斯坦 972,191 61.36 790.77 972,191 61.36 阿拉伯联合酋长国 944,099 144.59 830.23 944,099 144.59 委内瑞拉 922,617 -37.25 636.09 922,617 -37.25 刚果（布） 807,621 22.32 768.71 807,621 22.32 哥伦比亚 473,141 173.96 716.32 473,141 173.96 巴西 392,609 39.48 720.4 392,609 39.48 利比亚 348,856 -52.52 846.61 348,856 -52.52 也门共和国 248,344 -55.05 826.17 248,344 -55.05 澳大利亚 238,612 -2.74 857.71 238,612 -2.74 埃及 211,095 65.76 788.26 211,095 65.76 苏丹 178,251 -55.83 819.02 178,251 -55.83 毛里塔尼亚 140,173 - 763.33 140,173 - 赤道几内亚 137,242 - 808.3 137,242 - 阿尔及利亚 127,701 -49.52 886.59 127,701 -49.52 刚果（金） 124,475 - 818.68 124,475 - 尼日利亚 121,795 - 846.54 121,795 - 加蓬 109,740 410.18 868.57 109,740 410.18 印度尼西亚 95,594 82.47 825.2 95,594 82.47 马来西亚 80,142 -22.48 860.09 80,142 -22.48 厄瓜多尔 67,983 - 694.26 67,983 - 泰国 44,488 6.31 817.1 44,488 6.31 越南 42,406 -29.06 891.36 42,406 -29.06 蒙古 9,319 59.84 779.14 9,319 59.84 出口 原油 280,808 -9.9 885.52 280,808 -9.9 目的地: 马来西亚 136,062 262.66 804.89 136,062 262.66 日本 91,744 -51.06 908.01 91,744 -51.06 朝鲜 53,002 3.84 1,053.55 53,002 3.84 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.