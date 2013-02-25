国际油市: 布兰特原油跌破114美元,因汇丰中国制造业PMI初值回落

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
"今早下跌的原因是中国PMI数据,但没有跌太多,"Newedge驻东京商品销售主管Ken Hasegawa表示.
"今天油价将在窄幅区间交易,直到意大利大选结果出炉.投资人希望能判断欧洲的进展."
意大利周一将完成数年来结果最难预料的大选投票,市场益发担心选举结果无法产生强势政府来帮助意大利脱离经济困境.
对欧元区而言,利害关系很大.意大利是欧元区的第三大经济体,其政治僵局的可能性或许会让人再度担市场有不稳之虞.
Hasegawa预期布兰特原油期货未来24个小时将在113至115美元的窄幅区间交投.
在美国方面,投资人等候美联储主席贝南克周二的证词演说,以得到美联储何时将放慢或停止买债的线索.
市场也担心美国削减预算的结果,因白宫和共和党迄今尚未达成协议.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李婷仪/戴素萍; 审校 李春喜)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选