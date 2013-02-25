国际油市: 布兰特原油跌破114美元,因汇丰中国制造业PMI初值回落

"今早下跌的原因是中国PMI数据,但没有跌太多,"Newedge驻东京商品销售主管Ken Hasegawa表示.

"今天油价将在窄幅区间交易,直到意大利大选结果出炉.投资人希望能判断欧洲的进展."

意大利周一将完成数年来结果最难预料的大选投票,市场益发担心选举结果无法产生强势政府来帮助意大利脱离经济困境.

对欧元区而言,利害关系很大.意大利是欧元区的第三大经济体,其政治僵局的可能性或许会让人再度担市场有不稳之虞.

Hasegawa预期布兰特原油期货未来24个小时将在113至115美元的窄幅区间交投.

在美国方面,投资人等候美联储主席贝南克周二的证词演说,以得到美联储何时将放慢或停止买债的线索.

市场也担心美国削减预算的结果,因白宫和共和党迄今尚未达成协议.(完)

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