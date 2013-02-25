中国资管: 上周21款集合信托发行,平均期限28个月环比缩短--周报

路透北京2月25日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示,上周（2013.2.16-2013.2.22）共有11家信托公司发行了21款集合信托产品，发行数量环比（与节前一周相比）增加2款。产品平均期限为28个月，环比缩短0.31个月。

同期共有12家信托公司成立了16款集合信托产品，成立数量环比减少23款，其中9款新成立产品公布了期限，平均期限为22.00个月，环比缩短0.93个月；7款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.81%。

报告称，长期以来，券商系一直都是基金公司的第一大派系，信托系和银行系尾随其后。2012年以来，基金公司券商第一大派系的排位正在因为信托公司的热情而悄然变化，信托公司热情升温且大有争夺第一大派系宝座的势头。2013年2月21日，华润元大基金公司发布成立公告，成为蛇年成立的首家基金公司，该公司是一家纯信托系基金公司，在证监会待批的6家新基金公司中，信托系公司达到了4家。

报告预计，随着第三批银行系基金扩容的到来，券商系基金的市场占比将被稀释，由于券商自身状况不佳，不排除随着更多信托公司的入局券商系退居次席的可能。由于监管制度对基金设立和券商资管等松绑，财富管理市场对信托公司的诱惑力越来越大，而信托制度红利逐渐弱化，信托迫切需要转型。在这种情势下，将会有越来越多信托公司热衷于设立基金公司。

**新发行的信托计划，大部分预期收益下行**

在上周新发行的集合信托计划中，四川信托发行了5款，发行数量跃居榜首；中融信托和华信信托各发行3款，发行数量并列第二；中信信托和中铁信托各发行2款，发行数量并列第三；长安信托6家信托公司各发行了1款。

从期限上看，本周21款新发产品均公布了期限，平均期限为28.00个月，环比缩短0.31个月。其中，12个月期产品3款，平均最高预期收益率7.95%，环比下降0.01个百分点；18个月期产品2款，平均最高预期收益率为11.10%；24个月期产品12款，平均最高预期收益率为10.08%，环比下降0.40个百分点；36个月期产品1款，最高预期收益率为11.20%，环比上升1.20个百分点；60个月期产品1款，最高预期收益率为11.00%；120个月期产品1款，未公布预期收益率。

21款新发行产品中，有15款公布了募集规模，平均计划募集规模为3.36亿元，环比增加0.79亿元，增幅为30.83%。按平均规模测算，本周发行的信托产品总计划募集规模为70.58亿元，环比增加21.77亿元，增幅为44.61%。本周募集规模最大的是中融信托发行的“福州恒宇国际公园集合信托计划”，募集规模为13.4717亿元，该产品是一款房地产领域的股权投资类产品。

从资金运用领域来看，投资于基础设施领域的产品发行了8款，居首位；投资于工商企业领域的产品发行了6款，位居第二；投资于房地产领域的发行了5款，位列第三；投资于证券投资领域和其他领域的产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，组合运用类产品发行了6款，居首位；债权投资类发行了4款；股权投资和贷款运用类产品各发行了3款；权益投资类产品发行了2款；证券投资类产品发行了1款；其他类产品发行了2款。