中国股市: 沪综指小幅反弹收升,节能环保等两会题材板块表现活跃

路透北京2月25日 - 中国股市沪综指小幅反弹收升,节能环保及券商股涨幅居前.分析师表示,随着两会临近,市场已开始对相关热点板块展开布局,令相关个股走势活跃.但预计短期大盘仍处于修整阶段,其对整体走势影响有限.

沪综指 收报2,325.819点,涨11.655点或0.5%,上周该股指累计跌幅创近21个月最大单周跌幅.上海A股今日成交额为773亿元人民币,上周五为872亿元.

南京证券分析师温丽君称,今日节能环保板块走强,因两会时点临近,市场开始对热议话题提前布局炒作;同时,中国转融券业务试点将于本周四推出亦激励今日券商板块走强,相关个股活跃提振了市场走势.另外,RQFII即将实施,对市场也是利多刺激.

"总体看短期还是震荡走势,毕竟市场和指数还是处在修整阶段,两会召开只能是激活部分热点,对市场整体走势还不会形成比较大的影响."她称.

今日节能环保板块涨幅居前,其中龙净环保 、菲达环保 和创业环保 均涨停.另外,受中国周末上调零售油价影响,今日中石化 大涨2.72%,收报7.17元.

新华周末报导称,人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点办法已完成修改,即将实施.新规将扩大RQFII机构范围,并取消此前设定的投资境内股、债市2:8的比例限制.这意味着将有更多资金可以进入股票市场.

中国证券金融股份有限公司表示,转融券业务试点的各项准备工作已基本就绪,将于2月28日(本周四)正式推出.此次参与试点的券商共有11家,标的股票为90只,其流通市值占A股流通市值的接近50%.

沪深300指数 收涨0.32%,报2,604.960点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,604.4点,跌0.05%,成交量为710,902手.(完)