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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 14:46 BJT

表格: 中国1月乙醇进出口分项数据一览

路透北京2月25日 - 以下是中国海关公布的1月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                1月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              22        88.44      4,361.68               22        88.44
   原产地
   日本                           18       189.23      3,953.94               18       189.23
   荷兰                            2       198.52         2,267                2       198.52
   美国                            1       109.38        11,001                1       109.38
   以色列                          1            -         4,000                1            -


  出口:                                                               
乙醇                           3,847       -36.15        896.28            3,847       -36.15
   目的地
   朝鲜                        2,969        24.42        880.15            2,969        24.42
   台湾                          712       -51.49        877.58              712       -51.49
   印度                           83           50      1,549.64               83           50
   澳门                           44        -26.5        806.98               44        -26.5
   巴布亚新几内亚                 32            -           960               32            -
   香港                            6       -66.58         1,680                6       -66.58
   越南                            2         9.52         2,530                2         9.52


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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