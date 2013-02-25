表格: 中国1月乙醇进出口分项数据一览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透北京2月25日 - 以下是中国海关公布的1月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 22 88.44 4,361.68 22 88.44 原产地 日本 18 189.23 3,953.94 18 189.23 荷兰 2 198.52 2,267 2 198.52 美国 1 109.38 11,001 1 109.38 以色列 1 - 4,000 1 - 出口: 乙醇 3,847 -36.15 896.28 3,847 -36.15 目的地 朝鲜 2,969 24.42 880.15 2,969 24.42 台湾 712 -51.49 877.58 712 -51.49 印度 83 50 1,549.64 83 50 澳门 44 -26.5 806.98 44 -26.5 巴布亚新几内亚 32 - 960 32 - 香港 6 -66.58 1,680 6 -66.58 越南 2 9.52 2,530 2 9.52 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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