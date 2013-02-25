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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 14:58 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆进入欧洲时段后获得良好买盘支撑

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* 美元兑日圆表现坚挺,因94.77至94.00下方有良好买盘,买盘向下延伸

* 95.00期权前方挂有大量卖单,其上挂有大规模停止单

* 短线投资者暂时停止获利了结,出口商亦暂停抛售

* 东京市场投资者对大多数日圆货币对重新采取逢低买进策略

* 日本央行总裁继任者或将使该央行采取尤为激进的政策.(完)

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