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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 14:55 BJT

表格: 中国1月铀进出口分项数据

路透北京2月25日 - 以下是中国海关公布的1月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千
克）

                                1月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 进口:
天然铀及其化合物等     2,886,363,000       239.06          0.11    2,886,363,000       239.06
   原产地:
   哈萨克斯坦          2,281,071,000       167.96          0.11    2,281,071,000       167.96
   乌兹别克斯坦          605,292,000            -           0.1      605,292,000            -

U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -         -100             -                -         -100
   原产地:

 
                                1月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 出口:
U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -            -             -                -            -
   目的地:


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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