表格: 中国1月铀进出口分项数据

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透北京2月25日 - 以下是中国海关公布的1月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千 克） 1月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 2,886,363,000 239.06 0.11 2,886,363,000 239.06 原产地: 哈萨克斯坦 2,281,071,000 167.96 0.11 2,281,071,000 167.96 乌兹别克斯坦 605,292,000 - 0.1 605,292,000 - U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - -100 - - -100 原产地: 1月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - - - - - 目的地: 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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