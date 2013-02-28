《全球主要央行动态》--2月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月21日-2月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储主席贝南克出席国会听证会,对美联储的货币刺激政策进行了有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧.贝南克称,美联储政策制定者们知晓经济刺激政策可能带来的风险,包括可能引燃通胀或催生资产泡沫,但这些风险目前似乎并不严重,而且美联储拥有及时退出货币刺激政策所需的所有工具.

他亦淡化联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持.贝南克预计(失业率)到2016年前后降至6%.

美联储维持向银行提供的紧急贷款利率在0.75%不变,没有理会波士顿和堪萨斯联邦储备银行要求调整贴现率的请求.

**欧洲央行**

欧洲央行总裁德拉吉表示,该央行并未准备撤除危机期间为帮助欧元区经济而出台的政策."我们还远未到考虑撤出策略的时候."不过德拉吉指出,随着银行业者将手中多余资金用于偿还贷款,该央行资产负债规模可能"自然地收缩";他并补充道,欧洲央行有充足的工具在必要时收回流动性.

欧洲央行执委亚斯穆森向路透表示表示,欧洲央行采取宽松货币政策立场,这仍是适当的;同时预计欧元区通胀水准将在未来数月降至2%以下.欧洲央行执委科尔亦称,欧洲不太可能实施像美国一样的量化宽松,目前中期通胀风险一直处于均衡.

欧洲央行执委科尔称购债计划不是"核威慑力量",是可以动用的,而当爱尔兰和葡萄牙债市融资渠道更为通畅时,有机会利用该计划.科尔称,该计划已做好准备,若各国可从债市筹资,并与欧洲救援基金有援助计划时即可使用.

德国央行总裁魏德曼指出,欧洲央行应重返传统的货币政策,离开目前过于靠近财政政策的道路.魏德曼重申认为央行不能解决欧债危机的立场,称不应央行被迫承担财政政策的角色.他指出货币政策或汇率政策不是债务危机的解决之道,从而施压政府采取措施.魏德曼指出,过于积极的央行将造成更大的问题,这不利于欧元.

**英国**

英国央行表示,将与中国人民银行讨论设立三年期人民币-英镑货币互换安排.英国央行发布的声明称,该安排将用于为两国之间的贸易与直接投资进行融资,以及在必要时用于支撑国内的金融稳定.英国央行表示,两国央行将很快签署最终协议.

英国央行总裁金恩表示,各国央行应基于国内的理由来实施货币政策,如果各央行能遵从此规则,那么全球经济成长将会加速.金恩在东京发表演讲后称,七国集团(G7)成员国一致同意,各国不应干预外汇市场,或者对本国货币设定一个特定汇率目标.

英国央行副总裁塔克称,货币政策委员会(MPC)中没人认为量化宽松已经到头,准备在必要时进一步行动;并称英国央行不应纠结于两年后的CPI水平,重要的是趋势.

英国央行副总裁宾恩称,负利率仅是理论性设想,并无计画实行;以名义所得作为目标带有风险,有如硬性承诺将宽松政策;检讨央行政策框架是合理的,应设立高调整门槛.

**瑞士**

瑞士央行总裁乔丹表示,瑞士央行还远未要退出限制瑞郎汇率上限的政策,指意大利大选的政治僵局造成新的风险.他并补充道,瑞郎兑欧元在1.20的上限仍被高估.

**日本&韩国**

日本央行多位官员表示,该行已经执行一项罕见的全国性宣传活动,以推广商业银行低成本贷款;该行正准备迎来新的领导阶层,预料新领导层将会强力地为经济注入资金.日央行这个有别于传统的举措,突显出该行苦于推动银行放款.

执政党自民党议员Genichiro Sada称,日本政府已提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任新一任日本央行总裁,还提名学者岩田规久男和日本央行理事中曾宏担任央行两个副总裁职位.未来几天,这三人将在议会做证词陈述,然后由参众两院议员投票表决.

韩国央行总裁金仲秀表示,日圆下跌及预期中的美国预算削减,对韩国经济构成下行风险,同时他还承诺将把政策重点放在支持经济复苏上面.

**澳洲**

澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)称,仍有降息以抵消澳元升值影响的空间.澳元走高,部分是因为一些主要发达国家推行积极的货币政策.