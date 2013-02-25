欧元债市: 德债持稳,意大利大选不确定性提供支撑

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透2月25日--- -
预计市场将保持审慎,直至今日稍晚意大利第一轮投票后民调(exit polls)公布.抗议票增加使得投资者更为忧虑,投票可能造成力量薄弱和分裂的政府.
一交易员称,"我们坐在这等着意大利的消息.问题是有多少抗议票...可以说抗议票越多,分裂议会或薄弱联盟形成的可能性越大."
意大利公债期货 日内上涨16个跳动点至111.98.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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