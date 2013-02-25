欧元债市: 德债持稳,意大利大选不确定性提供支撑

预计市场将保持审慎,直至今日稍晚意大利第一轮投票后民调(exit polls)公布.抗议票增加使得投资者更为忧虑,投票可能造成力量薄弱和分裂的政府.

一交易员称,"我们坐在这等着意大利的消息.问题是有多少抗议票...可以说抗议票越多,分裂议会或薄弱联盟形成的可能性越大."