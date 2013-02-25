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债券 | 2013年 2月 25日 星期一 15:36 BJT

欧元债市: 德债持稳,意大利大选不确定性提供支撑

路透2月25日--- -

预计市场将保持审慎,直至今日稍晚意大利第一轮投票后民调(exit polls)公布.抗议票增加使得投资者更为忧虑,投票可能造成力量薄弱和分裂的政府.

一交易员称,"我们坐在这等着意大利的消息.问题是有多少抗议票...可以说抗议票越多,分裂议会或薄弱联盟形成的可能性越大."

意大利公债期货 日内上涨16个跳动点至111.98.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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