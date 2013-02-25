韩国汇市: 韩元在清淡交投中小跌,公债价格几无变动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
黑田东彦一直被认为是白川方明的有力继任者,因其在国际政策事务中具有丰富的经验,且倡导宽松货币政策的立场与安倍晋三吻合.
汇丰/Markit稍早联合公布,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.4,为四个月来低点,上月终值52.3创下两年高点. 此后韩元一度扩大跌势.
一驻首尔的外资银行交易员称,"今日没有杀跌韩元的理由,交投囿于区间,因买卖双方的出价和仓位大体平衡."
周一稍早韩国首任女总统朴槿惠就职,市场对此几无反应,但投资者称因其对韩元波动性表达过忧虑,担心未来其领导的政府干预市场.
韩国股市周一下跌,因此前有报导称,一名主张大幅货币宽松政策的官员将执掌日本央行,导致汽车相关类股承压.
韩国债券持稳,投资者选择等待影响走势的事件发生.3月三年期公债期货 小涨0.01点至106.49.
五年期公债 收益率(殖利率)持平,报2.80%.三年期公债 收益率下跌1个基点,收报2.68%.
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,086.3 1,084.7
日圆/韩元 11.5315/348 11.6197/290
韩国公债期货 * 106.49 106.48
五年期公债收益率 2.80% 2.80%
三年期公债收益率 2.68% 2.69%
韩国综合股价指数 2,009.52 2,018.89
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完) (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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