版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 15:55 BJT

韩国汇市: 韩元在清淡交投中小跌,公债价格几无变动

黑田东彦一直被认为是白川方明的有力继任者,因其在国际政策事务中具有丰富的经验,且倡导宽松货币政策的立场与安倍晋三吻合.

汇丰/Markit稍早联合公布,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.4,为四个月来低点,上月终值52.3创下两年高点. 此后韩元一度扩大跌势.

一驻首尔的外资银行交易员称,"今日没有杀跌韩元的理由,交投囿于区间,因买卖双方的出价和仓位大体平衡."

周一稍早韩国首任女总统朴槿惠就职,市场对此几无反应,但投资者称因其对韩元波动性表达过忧虑,担心未来其领导的政府干预市场.

韩国股市周一下跌,因此前有报导称,一名主张大幅货币宽松政策的官员将执掌日本央行,导致汽车相关类股承压.

韩国债券持稳,投资者选择等待影响走势的事件发生.3月三年期公债期货 小涨0.01点至106.49.

五年期公债 收益率(殖利率)持平,报2.80%.三年期公债 收益率下跌1个基点,收报2.68%.

今日收盘价 上日收市价

-----------------------------------------------------

韩元/美元 1,086.3 1,084.7

日圆/韩元 11.5315/348 11.6197/290

韩国公债期货 * 106.49 106.48

五年期公债收益率 2.80% 2.80%

三年期公债收益率 2.68% 2.69%

韩国综合股价指数 2,009.52 2,018.89

-----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完) (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐