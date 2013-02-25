台湾货币市场: 短率平稳,临近提存期底但资金供大于求

* 拆借需求平稳

* 短率大致持平

* 短票买气强而利率仍在低位游走

记者 高洁如

路透台北2月25日 - 台湾银行间短率周一大致平稳.提存期逐渐步入尾声,然市场拆借的需求并不算太大,供给多而需求少,使得交易量一般,并不算很活络.

交易人士表示,今日部分资金需求的落点已移到下一提存期,这些拆款的利率水位也和上日相较变化不大.来自于票券商的需求也还好,票券商并未特别缺钱,短率水位与上日持平.

"市场上还是拆入的人议价空间比较大,"一位民营银行资金调度人员说.

另一位本地银行的交易人员也认同,她表示,不论外商或本地银行的的资金仍然偏多,尤其是外商银目前紧盯央行委托大型银行的隔夜拆款利率--0.388%的水位,最长的拆出天期可达7日,也有不少本地银行向多钱的外商调入,整体资金环境基调仍旧偏多.

今年农历春节的通货发行数在2月8日再创下历史高位,通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币.自上周一(18日)农历年后首日上班开始通货回笼,累计至23日的通货回笼总计达2,289.7亿台币,周六单日回笼184.9亿台币.

本地时间15:30,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,同上日;今日区间在0.388-0.40%,上日在0.295-0.41%;一周拆款利率在0.388-0.50%,上交易日在0.388-0.44%.

一位不具名市场交易人士表示,一周拆款利率高位--0.50%的交易量非常小,并不具太大的参考性.一般成交的利率水位由0.45%开始向下一些,这与上周六的交易水位相去不远.

**短票利率续稳于低位**

票券商则指出,银行的资金很多,买票踊跃,短票的利率仍然稳于近期低位.

不过,他们也表示,虽然短期之内市场的资金情势还是偏向宽松,利率看来仍有下行的空间.但时序已近提存期底最后阶段,在资金需求向上提高的同时,票券商是否还会尝试压低短票利率,尚不能确定.

今日30天左右短票利率今日成交在0.7%,同上日.

台湾央行周一存单到期金额7,162.35亿,存单发行金额待稍晚公布.

本周存单到期总额为1兆(万亿)3,984.85亿台币,除周一之外,存单到期情况为:周二3,761.5亿、周三2,743亿、周四因二二八纪念日放假一日、周五为提存期的最末一日,存单到期金额318亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周六超额准备为245亿台币;至周日累计超额准备为1,404亿台币,加计前期1%的超额准备为2,831亿台币.

**公债附买回利率持平**

台湾公债与公司债附买回(RP)利率则大致持稳.资金调度人士表示,今日有南亚 60亿公司债交割,但市场钱多券少状况不变,基本上以续做为主.

他们表示,虽然本周进入月底,但感觉资金仍相当充裕,投信与银行等客户仍有找券需求.不过在农历新春长假结束后,由于RP已下调一波,预料近日再调低的空间有限.

"客户容忍的临界点已到."一票券商交易员说.

另一证券商交易员也指出,明日有350亿台币的公债要交割,且因适逢月底,因此市场会谨慎一点.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%,主要交投落在0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.

票券商方面,10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.70-0.73%.