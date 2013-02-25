重温稿-《中国新债预测》资金收紧但配置需求仍在,国开行福娃债第三轮增发收益率料略低于二级

* 招标品种: 国开行第1-5期固息债第三次增发

* 期限及金额:1/3/5/7/10年:各期不超过60亿元人民币

* 招标时间: 1/3/5年 周二(2月26日)9:30-10:30

* 7/10年 周二(2月26日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商

* 预测区间: 3.15%-3.28%;3.70%-3.80%;4.0%-4.06%;4.16%-4.28%;4.30%-4.35%

* 预测均值: 3.22%;3.75%;4.03%;4.22%;4.32%

路透上海2月25日 - 中国国家开发银行 周二将第三次增发今年首批"福娃债".路透调查显示,春节后央行大幅回收流动性,引领资金成本自低位回升,不过配置型需求仍会对明日新债形成支撑,预计中标收益率会继续低于二级市场,但如此前大幅偏离预期的可能性偏小.

业内人士并指出,今日二级现券短端收益率已现上行,在资金面影响下,明日短券受到影响会更明显,"短的可能不会再那么火爆,但资金还是有的,需求也不会太差."上海一商业银行交易员称.

北京一券商交易员认为,"(明天招标)会比之前两次(增发)略差些,最宽松的情况已经过去了,资金利率上来了一些,短端支撑会差一点,但配置型需求还在.".

中国银行间资金市场,隔夜和七天期等主要回购 加权利率周一早盘均明显上涨,其中七天期涨幅扩大至近20个基点(bp),并向此前公开市场同期限逆回购3.35%的利率靠拢.

北京一国有商业银行交易员亦表示,今年以来国开债发行基本都大幅偏离预期,但随着资金收紧,二级市场现券收益率今日已开始上行,一级新债亦难以独善其身,"要修正一下,中短期的上来的估计要多一点."

二级市场上,此次国开行一年期增发债的标的债130201券最新成交在 3.2700%,上日尾盘为3.2500%.

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.2306%、3.7676%、4.0536%、4.2776%和4.3486%.

以下为1-5期固息债首发,及第一次和第二次增发结果:

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43%

首次增发加权中标收益率 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879%

二次增发加权中标收益率 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662%

上述增发债具体条款如下:

第1-5期第三次增发

--------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元，每期至多60亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%. 招标时间 2月26日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 3月4日 起息日 1月10日 分销期 2月27日-3月4日 上市日 1年:3月6日

3/5/7/10年:3月8日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.(完)