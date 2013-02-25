欧洲汇市: 瑞郎兑欧元下滑,市场等待意大利大选结果

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
瑞银分析师Reto Huenerwadel表示,近期欧元-瑞郎汇率走势暗示,市场对欧元区及政治局势具有相对正面观点.
瑞士方面,市场注意力将关注本周出炉的一系列经济数据.
路透调查的受访分析师预计,瑞士2月KOF领先指标和采购经理人指数(PMI)数据料小幅下滑.
"继2013年开局理想之后,特别是PMI数据跳涨,2月数据的后续动能料相对有限."Huenerwadel说.
继瑞士第三季经济成长高于预期后,周四公布的数据也料将显示第四季经济持平.(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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