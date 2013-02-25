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市场报道 | 2013年 2月 25日 星期一 16:12 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元下滑,市场等待意大利大选结果

瑞银分析师Reto Huenerwadel表示,近期欧元-瑞郎汇率走势暗示,市场对欧元区及政治局势具有相对正面观点.

瑞士方面,市场注意力将关注本周出炉的一系列经济数据.

路透调查的受访分析师预计,瑞士2月KOF领先指标和采购经理人指数(PMI)数据料小幅下滑.

"继2013年开局理想之后,特别是PMI数据跳涨,2月数据的后续动能料相对有限."Huenerwadel说.

继瑞士第三季经济成长高于预期后,周四公布的数据也料将显示第四季经济持平.(完)

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