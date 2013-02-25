欧元债市: 意大利较德国10年期公债利差收窄,投资人等待意大利大选结果

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透米兰2月25日 - 意大利10年期公债较德国10年期公债利差周一盘初收窄,投资人正等待意大利关键选举结果在今日稍后出炉.
0805GMT,意大利和德国10年期公债收益率(殖利率)之差 收窄9个基点,报280个基点.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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