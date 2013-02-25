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货币新闻 | 2013年 2月 25日 星期一 16:29 BJT

欧元债市: 意大利较德国10年期公债利差收窄,投资人等待意大利大选结果

路透米兰2月25日 - 意大利10年期公债较德国10年期公债利差周一盘初收窄,投资人正等待意大利关键选举结果在今日稍后出炉.

0805GMT,意大利和德国10年期公债收益率(殖利率)之差 收窄9个基点,报280个基点.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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