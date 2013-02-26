台湾货币市场: 2月26日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月26日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素 摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期3,761.5亿台币. **紧缩因素: --央行料发行存单 --30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币. ---------------------------------------------------- 宽松因素: --央行存单到期3,061亿台币 : 02/27 2,743亿 02/28 120亿 03/01 198亿 --月底军公教薪饷拨款 紧缩因素: --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。