更新版 1-中国汇市: 人民币微收升,中间价三连跌但净结汇支撑力道不减

* 人民币即期微收高 * 中间价连续第三天下跌 * 企业结汇意愿不减 * 客盘净结汇在短期料继续支撑人民币 (新增收盘报价和评论) 路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期 周一低开高走,微幅收升.中间价连续 第三天开低并再次逼近6.29元关口,不过客盘净结汇仍支撑人民币震荡走升.交易员表示,由 于中国基本面向好,企业仍对人民币持有信心,预计短期内即期会继续保持强势. 他们并称,近期中间价随外盘稍微贬值,但并不会形成人民币贬值预期.受中间价走贬而 成交价格偏强所致,近日两者差距有所拉宽,午盘出现中资大行购汇,限制了人民币涨幅. "午盘是有中资大行在买美元,我们怀疑是央行干预,但看力度也不大,也说不好."上海一 股份行交易员表示,"可能是央行看(美元)跌得比较多所以干预了一点点,别让市场跌太狠了. 两会之前还是要保持市场稳定." 他并称,今天国际市场上日圆也在下跌,但从客盘上看人民币受到的升值支撑还是比较大 ,未来两三个月预计还是在震荡中小幅升值. 上海一外资行交易员表示,今天延续了上周五的行情,结汇比较多.企业觉得外贸形势不 错,短期内还是会不断地结汇,中间价稍微贬值反而会让结汇更有吸引力. 他并分析说,目前企业虽然对于周边国家货币竞贬有所忧虑,不过中间价很难出现大幅贬 值,加上远掉美元升水点数比较高,远期结汇价格有利于企业,所以目前的形势并不会影响他 们持续结汇. 交易员并称,英国央行称将与中国人民银行讨论设立三年期人民币-英镑货币互换安排一 事,是人民币国际化的重要一步,将会促进人民币在境外市场中的流动,在中 长期将对人民币汇率形成支撑,短期也会对人民币保持强势的信心有所提振. 而对于穆迪上周五下调英国的Aaa主权信用评级,交易员多认为对人民币无直接影响,这 是因为英镑在人民币汇率的参考篮子中比重较小. 穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级,这是该国第一次遭到主要评级机构降级,对于 财政大臣欧思邦而言是一次重大打击. 周一日圆兑美元跌至33个月低位,因关于日本政府将提名两位支持激进货币宽松的人士 出任央行高层的揣测升温.FRX/CN] 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2339 6.2351 0.02% 中间价 6.2892 6.2871 -0.03% 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 72 6.2302 6.2374 2013年来即期升贬值幅度 -0.06% 1年期美元人民币掉期升水<CNY 1,035 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:0 今日 上日 0 1年期NDF 6.3224/64 6.3210 CNH即期 6.2303/17 6.2322 中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.( 完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)