台湾已公布经济指标--2013/2/26

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 12月 +2.39% +5.87% r 2/27 -- 季调失业率 12月 4.22% 4.27% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +1.15% +1.60% r 3/5 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,065.57 4,031.69 3/5 -- 商品出口(y/y) 1月 +21.8% +9.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +22.3% +1.6% 3/7 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +3.67% +3.26% 2/27 -- 外销订单(y/y) 12月 +8.5% +11.1% 2/26 +19.75%* 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.72% +0.73% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% -- -- 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。