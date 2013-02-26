台湾经济指标预测--2月26日至3月7日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 2月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 0830 季调失业率 1月 -- +4.22% 2/26 1600 外销订单 1月 +19.75%* +8.5%(年变动率) 2/27 1600 工业生产 1月 -- +2.39% 2/27 1600 M2货币总计数 1月 -- +3.67% * 3月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/5 1610 外汇存底 2月底 -- 4,065.57亿美元 3/5 0830 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +1.15% 3/7 1600 出口 2月 -- +21.8% * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第一季概估 -- +3.72%(统计值) 值 -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。