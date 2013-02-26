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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 08:35 BJT

台湾数据: 1月经季调失业率为4.20%,较上月微幅走低

路透台北2月26日 - 台湾主计总处周二公布,1月经季节调整后失业率为4.20%,较上月修正后的4.21%微幅下滑.

1月未经季节调整的失业率则为4.16%.(完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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