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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:07 BJT

台湾数据: 1月外销订单年增18.0%,低于预期

路透台北2月26日 - 台湾经济部周二公布,1月外销订单较上年同期成长18.0%,低于市场预估的升19.75%.经济部在新闻稿中未提及原因,但表示去年同期为农历春节,比较基期偏低.

经济部并在新闻稿中表示,2月外销订单金额将较1月减少,与农历春节假期在2月有关.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年1月 2012年12月 外销订单 +18.0 +8.50 路透调查 +19.75 -- 订单区域

中国大陆(含港) +28.7 +2.4

美国 +15.5 +10.0

欧洲 +21.0 +25.1(完)

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台湾经济数据新闻请点击TW-ECI-CMN (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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