台湾汇市: 台币收贬至一周低位,贝南克讲话前市场陷观望

* 外资站在美元买方 * 市场料贝南克仍将扞卫宽松 * 明日交投料持于29.550-29.700 路透台北2月25日 - 台币兑美元 周一收低4.4分,为一周低位.在日圆 和 英镑 等主要货币走弱的气氛下,台币今日一开盘即弱势以对,外资站在美元买方,出 口商则待价而沽,令盘中气氛不利台币,不过由于月底出口商的美元卖盘将升高,交易员料短 期台币仍在区间盘整,明日主要交投区料落于29.550-29.700. 汇银人士指出,主要国家竞相让其货币稍稍偏弱,以应对复苏力道并不坚实的经济窘境, 台币在此气氛下,也跟随韩元 等邻近地区货币微幅趋贬.然而市场对趋贬的看法并不坚 决,外资虽在现汇市场买入美元,但在海外NDF市场则抛售美元,显见观望的气氛难以消散,暂 难有明显方向. "现在影响的因素很多,美元强个两天又弱了...看起来停在这边观察."一本地银行交易 员说. 今日收盘为一周低位,前低为2月18日收报29.709. 交易员认为,虽然场中陷入观望,但时序接近月底,出口商的美元卖盘或一天比一天强,今 日虽然出口商挂价在29.670-29.680,但本周所剩交易日不多,出口商选择价格的空间将被压 缩,只要抛汇力道够强,台币盘中要贬破29.700且站稳的机率不高. 此外,市场一般预料美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克明日及后天在参众两院的证词 ,将扞卫美国的宽松政策,不致于释出太过负面的消息.但市场也担心,若贝南克的证词与市场 预期相悖,美元将重新走强. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日与现汇市场反向,微幅看升台币.美元/台 币短天期包括一周及一个月期均于平盘附近徘徊,六个月期折价则有微幅扩大. 台湾股市 今日收低0.49%报7,947.68点,外资及陆资在台股卖超28.15亿台币,转 买为卖. 周一日圆兑美元跌至33个月低位,因关于日本政府将提名两位支持激进货币宽松的人士 出任央行高层的揣测升温.英镑兑主要货币下跌,兑美元跌至31个月低位,上周五穆迪将英国 评级从Aaa下调一个级距至Aa1. 本周全球重要数据及事件包括周二美联储主席贝南克在参议院金融委员会作半年度证词 陈述;周三英国第四季GDP、日本2月制造业PMI、贝南克众议院证词陈述、达拉斯联邦银行总 裁发表讲话;周四德国2月失业率、亚特兰大联邦储备银行总裁讲话、美联储理事演说、芝加 哥联邦储备银行总裁讲话及周五中国2月制造业官方PMI、欧元区2月制造业PMI. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.702 29.658 29.620-29.702 29.690 8.85 2.34 元太外汇经纪公司 29.660 29.607 29.630-29.691 29.644 4.12 0.71 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.190/-0.165 -0.170/-0.145 (完)