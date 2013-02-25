中国债市: 资金面收紧IRS短端显着上行,PMI下滑致长端卖压加重

路透上海2月25日 - 中国人民币利率互换 周一短端明显上行,受资金面近一步收紧影响.今日公布的汇丰2月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值下滑至四个月低点,IRS长端卖压较重,但上行幅度不大.整体收益率近一步平坦化.

交易员指出,今日公开市场仍可以上报正回购需求,市场多认为明日进行正回购操作的可能性很大,近一步加重收紧流动性的预期.同时虽然PMI仍显示经济在复苏中,但数据下滑却是市场预期之外,反应敏感的IRS长端出现较多抛盘.

"听说明天的资金会更加紧,3m、6m、repo(一年定存基准)irs比上周五上涨了6,7个bp(基点),...PMI较上次回落,应该原本的预测是和上月差不多."上海一银行交易员.

汇丰中国2月制造业PMI初值自上月的两年高位下滑,但仍连续四个月持于荣枯线上方,显示中国经济仍保持增长动力.

中国银行间资金市场,隔夜和七天期等主要回购 加权利率周一均明显上涨,其中七天期涨幅扩大至近20个基点(bp),并向此前公开市场同期限逆回购3.35%的利率靠拢.

继上周中国央行重启正回购后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限包括28天和91天.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 -------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.1480/3.2500 3.2017/3.2875 3.4150/3.5033 3.6533/3.7467 3.6640/3.9300 上周五 3.0725/3.1775 3.1440/3.2320 3.4020/3.4960 3.6500/3.7480 3.6525/3.9750 -------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0755/0.0725 +0.0577/+0.0555 +0.0130/+0.0073 +0.0033/-0.0013 +0.0115/-0.0450

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.