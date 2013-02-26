《即时观点2》台湾1月外销订单年增18%不如预期,第一季乐观中带有保守

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月26日 - 台湾经济部周二公布,1月外销订单较上年同期成长18.0%,低于市场预估的升19.75%.经济部在新闻稿中未提及原因,但表示去年同期为农历春节,比较基期偏低.
经济部并在新闻稿中表示,2月外销订单金额将较1月减少,与农历春节假期在2月有关.
经济部官员在记者会中指出,1-2月外销订单金额料较上年同期成长5%以上.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2013年1月 2012年12月 外销订单 +18.0 +8.50 路透调查 +19.75 -- 订单区域
中国大陆(含港) +28.7 +2.4
美国 +15.5 +10.0
欧洲 +21.0 +25.1
**市场评论**
--元富投顾分析师 许芷雁:
扣除农历春节因素,1月外销订单仅是低度成长,今年整体表现如何,还要看后续成长力道是否维持.我们预料台湾今年外销订单增幅应该与IMF(国际货币基金)对全球贸易增幅4.8%的预测相当,若要与过去的双位数成长相比,压力较大,因台湾面对国际景气问题以及产品别改变,过去成长的主力在笔记型电脑(NB),但现在缓慢下来了,除非有替代性的主力外销商品出现,否则低度成长恐成常态.
--永丰金控分析师 黄韵玲:
这个数据有点不如预期,如果扣除基期因素,季调后的数字就转为负成长,这使得今年第一季的前景看来在乐观中带有一点保守.景气虽然是U型反转,但速度上是缓步复苏.我们认为央行今年的利率政策仍将倾向保持不变.
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元 收盘贬3.8分,报29.74.
--台股加权股价指数 收低0.84%至7,880.90点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea.gov.tw)
--参看台湾外销订单相关新闻,请点选
**相关背景**
--台湾1月出口年增21.80%略劣于预期,与上年同期相较,交通运输设备微幅下降.
--主计总2月的最新估计,今年GDP年增率为3.59%,通膨率1.37%.
--台湾央行12月底时已连续六季维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)
参看台湾经济数据相关新闻,请点选TW-ECI-CMN;即时观点请点选 (集体采写 台北中文部; 审校 杨淑祯/张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。