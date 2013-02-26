《即时观点2》台湾1月外销订单年增18%不如预期,第一季乐观中带有保守

路透台北2月26日 - 台湾经济部周二公布,1月外销订单较上年同期成长18.0%,低于市场预估的升19.75%.经济部在新闻稿中未提及原因,但表示去年同期为农历春节,比较基期偏低.

经济部并在新闻稿中表示,2月外销订单金额将较1月减少,与农历春节假期在2月有关.

经济部官员在记者会中指出,1-2月外销订单金额料较上年同期成长5%以上.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年1月 2012年12月 外销订单 +18.0 +8.50 路透调查 +19.75 -- 订单区域

中国大陆(含港) +28.7 +2.4

美国 +15.5 +10.0

欧洲 +21.0 +25.1

**市场评论**

--元富投顾分析师 许芷雁:

扣除农历春节因素,1月外销订单仅是低度成长,今年整体表现如何,还要看后续成长力道是否维持.我们预料台湾今年外销订单增幅应该与IMF(国际货币基金)对全球贸易增幅4.8%的预测相当,若要与过去的双位数成长相比,压力较大,因台湾面对国际景气问题以及产品别改变,过去成长的主力在笔记型电脑(NB),但现在缓慢下来了,除非有替代性的主力外销商品出现,否则低度成长恐成常态.

--永丰金控分析师 黄韵玲:

这个数据有点不如预期,如果扣除基期因素,季调后的数字就转为负成长,这使得今年第一季的前景看来在乐观中带有一点保守.景气虽然是U型反转,但速度上是缓步复苏.我们认为央行今年的利率政策仍将倾向保持不变.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元 收盘贬3.8分,报29.74.

--台股加权股价指数 收低0.84%至7,880.90点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea.gov.tw)

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**相关背景**

--台湾1月出口年增21.80%略劣于预期,与上年同期相较,交通运输设备微幅下降.

--主计总2月的最新估计,今年GDP年增率为3.59%,通膨率1.37%.

--台湾央行12月底时已连续六季维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)