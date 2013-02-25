中港股市: 港股和内地股市三日来首次收涨,地产股因政策调控走低

汇丰控股 攀升0.4%,中资银行股亦走强,推动恒生指数于三日来首度上涨.此前恒指遭遇11月中以来最大单周跌幅.

港股地产板块下跌,香港政府上周五再度出招,全面上调物业印花税以压抑过热楼市.

在汇丰调查显示中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至四个月来低点后,中港两地股市均削减涨幅.

沪市成交量亦创圣诞节前夕以来最低.交易商称,中国央行暗示周二将进行更多正回购操作,使得中国货币市场利率周一全线上升.

"目前应该等等看,美联储主席贝南克将于周二在国会作证,意大利大选结果亦将出炉.我们并不确定目前是不是底部,"敦沛证券副总裁黄志阳称.

黄志阳补充道,"但大陆市场坚挺将提供帮助.在下周全国两会召开前,投资者将寻找有关政策调整建议的细节."

**两会题材板块表现活跃**

沪综指收报2,325.819点,涨11.655点或0.5%,上周该股指累计跌幅创近21个月最大单周跌幅.上海A股今日成交额为773亿元人民币,上周五为872亿元.

南京证券分析师温丽君称,今日节能环保板块走强,因两会时点临近,市场开始对热议话题提前布局炒作;同时,中国转融券业务试点将于本周四推出亦激励今日券商板块走强,相关个股活跃提振了市场走势.另外,RQFII即将实施,对市场也是利多刺激.

"总体看短期还是震荡走势,毕竟市场和指数还是处在修整阶段,两会召开只能是激活部分热点,对市场整体走势还不会形成比较大的影响."她称.

今日节能环保板块涨幅居前,其中龙净环保 、菲达环保 和创业环保 均涨停.另外,受中国周末上调零售油价影响,今日中石化 大涨2.72%,收报7.17元.

新华周末报导称,人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点办法已完成修改,即将实施.新规将扩大RQFII机构范围,并取消此前设定的投资境内股、债市2:8的比例限制.这意味着将有更多资金可以进入股票市场.