中国债市: 资金面趋紧债市收益率普遍上涨,开年行情回调可能性增大

路透上海2月25日 - 中国银行间市场周一债券收益率普遍上涨,资金面趋紧令市场对债市走势趋谨慎,开年来走暖的行情面临回调的可能性增大,若央行继续采用正回购回笼流动性,债市短期走势不容乐观.

交易员并表示,今日汇丰中国2月制造业PMI初值下滑因素对市场影响不大,因市场对基本面向好已无太多担忧,今日交易情绪主要由资金面和月末因素主导.然开年来利率债和中高级短融等债券收益率已累积不少跌幅,因此市场对回调早有预期,只是时间早晚而已.

"今天的行情主要是资金面因素导致的吧,收益率普遍都上了."北京一券商交易员表示.

他并称,若当前的行情代表了年初小牛行情开始逆转的话,则比他们此前的预期要早,此前他们认为年初收益率下跌的行情要到两会后才会开始调整.

汇丰中国2月制造业PMI初值自上月的两年高位下滑,但仍连续四个月持于荣枯线上方,显示中国经济仍保持增长动力.

中国银行间资金市场,隔夜和七天期等主要回购 加权利率周一早盘均明显上涨,其中七天期涨幅扩大至近20个基点(bp),并向此前公开市场同期限逆回购3.35%的利率靠拢.

继上周中国央行重启正回购后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限包括28天和91天.

剩余期限约9.8年的国债120021券最新报价收益率 为3.5850%,上日末笔报价为3.5700%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.4117 3.2916

上日 2.2066 3.0995

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8650/2.7980 国债参考率报价 2.7730/2.7160 金融债参考率报价 3.2872/3.2250(完)