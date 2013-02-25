路透基点: 台湾长春企业集团探询筹办1亿美元以上贷款--RLPC

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,台湾长春企业集团探询在中国筹办一笔1亿美元以上贷款.
据消息人士指出,这笔三年期贷款的询价为综合收益约200个基点.
消息人士称,贷款可能由长春企业集团的中国关系企业担任借款方,母公司提供贷款担保.
消息人士表示,视市场反应而定,这笔贷款可能包含两部分,一为中国境内贷款,一为台湾境外贷款.
贷款资金用于在中国兴建一座新厂.
长春企业集团三家中国关系企业在2011年12月取得境外贷款,总额3.74亿美元.三笔贷款皆为五年期,且皆由华南银行统筹主办,皆较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约60个基点.三笔货款由长春人造树脂、长春石油化学、大连化学工业担保.
其他主办行和额度分配行包括瑞穗实业银行、三菱东京日联银行、三井住友银行、兆丰银行、第一银行.彰化银行及中国输出入银行为一般参贷行.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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