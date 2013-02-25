路透基点: 台湾长春企业集团探询筹办1亿美元以上贷款--RLPC

路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,台湾长春企业集团探询在中国筹办一笔1亿美元以上贷款.

据消息人士指出,这笔三年期贷款的询价为综合收益约200个基点.

消息人士称,贷款可能由长春企业集团的中国关系企业担任借款方,母公司提供贷款担保.

消息人士表示,视市场反应而定,这笔贷款可能包含两部分,一为中国境内贷款,一为台湾境外贷款.

贷款资金用于在中国兴建一座新厂.

长春企业集团三家中国关系企业在2011年12月取得境外贷款,总额3.74亿美元.三笔贷款皆为五年期,且皆由华南银行统筹主办,皆较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约60个基点.三笔货款由长春人造树脂、长春石油化学、大连化学工业担保.