欧洲已公布经济指标--2013/2/25

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 -0.3 p +0.9 f 持平 p 德国 第四季 -0.6 @-f +0.2 @-f +0.1 f 法国 第四季 -0.3 p +0.1 f -- 意大利 第四季 -0.9 p -0.2 f -2.7 p 消费者物价指数(CPI) 英国 1月 -0.5 +0.5 +2.7 德国 1月 -0.5 f +0.3 r +1.7 f 法国(HICP) 1月 -0.6 +0.4 +1.4 意大利(HICP) 1月 -2.0 f +0.3 f +2.4 f 生产者物价指数(PPI) 英国 1月 0.2 -0.1 +2.0 德国 1月 +0.8 -0.3 +1.7 法国 12月 -0.3 -0.5 +1.6 意大利 12月 -0.2 -0.1 +1.8 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 1月 4.7 4.7 德国 12月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 12月 11.2 @ 11.2 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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