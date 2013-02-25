表格: 美国财政部标售三个月国库券得标利率0.125%,投标倍数为4.46

路透华盛顿2月25日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.125 中值 0.115 低值 0.100 投资 0.127 价格 99.968403 高值得标比率 7.48% 投标倍数 4.46 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,618,000 总投标 156,241,342,000 竞争性投标得标 33,669,032,000 非竞争性投标得标 524,286,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/28 到期日 2013/05/30 CUSIP码 9127956R7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)