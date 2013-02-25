表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.257%,投标倍数为3.33

标题新闻：德国财长朔伊布勒称希望欧盟银行业管理局(EBA)从伦敦搬到法兰克福－德国《明镜》周刊
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路透华盛顿2月25日 - 美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 0.257% 中值 0.249% 低值 0.199% 价格/得标 价格 99.986045 高值得标比率 74.46% 投标倍数 3.33 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,121,300 总投标 116,463,818,300 竞争性投标得标 34,745,648,000 非竞争性投标得标 154,473,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 83,805,000,000 初级市场交易商得标 16,126,760,000 直接投标 22,696,000,000 直接投标得标 10,974,380,000 间接投标 9,708,345,000 间接投标得标 7,644,508,000 发行细节 发行日 2013/02/28 到期日 2015/02/28 CUSIP码 912828UP3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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