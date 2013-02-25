表格: 美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.135%,投标倍数为4.50

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透华盛顿2月25日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.135 中值 0.125 低值 0.105 投资 0.137 价格 99.931750 高值得标比率 2.18% 投标倍数 4.50 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,616,600 总投标 135,046,847,600 竞争性投标得标 28,657,069,000 非竞争性投标得标 393,547,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/28 到期日 2013/08/29 CUSIP码 912796AY5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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