全球外汇市场2月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0000 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在田纳西大学就经济前景发表演说

-- - 日本财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行记者会

-- - 比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在一个经济论坛发表讲话

-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)访问丹麦

0815 - 瑞士第四季非农就业数据

1100 - 英国CBI 2月零售销售差值

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1355 - 美国Redbook连锁店销售

1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)12月房价指数

1400 - 美国标普/Case-Shiller 12月房价指数

1500 - 美国2月消费者信心指数

1500 - 美国1月新屋销售年率

1500 - 美国里奇蒙联邦储备银行2月制造业指数

1500 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克出席参议院金融委员会经济和货币政策听证会

1500 - 美联储理事史坦(Jeremy Stein)在美联储主办的一个会议上致欢迎词

1530 - 美国达拉斯联邦储备银行2月服务业活动指数

2145 - 新西兰1月贸易收支

2350 - 日本1月零售销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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