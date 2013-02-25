纽约汇市: 欧元因意大利政治忧虑而下跌,日圆全线上涨

标题新闻：就业和趸售数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长年率预估从1.2%下调至0.6%
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3069 1.3062 +0.05 -0.95 1.3194 美元/日圆 92.33 91.79 +0.59 +6.44 86.74 欧元/日圆 120.66 119.47 +1.00 +5.42 114.46 美元/瑞郎 0.9320 0.9322 -0.02 +1.80 0.9155 英镑/美元 1.5167 1.5160 +0.05 -6.67 1.6251 美元/加元 1.0255 1.0260 -0.05 +3.37 0.9921 澳元/美元 1.0264 1.0257 +0.07 -1.24 1.0393 新西兰元/美 0.8334 0.8329 +0.06 +0.62 0.8283 元 澳元/日圆 94.780 94.020 +0.81 +5.16 90.130 新西兰元/日 76.940 76.230 +0.93 -45.36 140.820 圆 英镑/日圆 140.05 138.73 +0.95 -0.55 140.82 澳元/新西兰 1.2308 1.2322 -0.11 -1.85 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 股 <.A V.O> 美股ADR收盘报导 纽约证交所涨幅居前个股 美股业绩公布尔日程 纽约证交所跌幅居前个股 股市新闻 Nasdaq涨幅居前个股 美股盘中英文报导 Nasdaq跌幅居前个股 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 中港台企业ADR报价一览表 (编译 张涛; 审校 王洋)
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路透伦敦4月7日 - 周五英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，因数据显示英国工业生产意外下降，令英国开启退欧进程之际，英国经济前景蒙阴。
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