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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 07:17 BJT

纽约汇市: 欧元因意大利政治忧虑而下跌,日圆全线上涨

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3069    1.3062     +0.05     -0.95    1.3194
 美元/日圆                      92.33     91.79     +0.59     +6.44     86.74
 欧元/日圆                     120.66    119.47     +1.00     +5.42    114.46
 美元/瑞郎                     0.9320    0.9322     -0.02     +1.80    0.9155
 英镑/美元                     1.5167    1.5160     +0.05     -6.67    1.6251
 美元/加元                     1.0255    1.0260     -0.05     +3.37    0.9921
 澳元/美元                     1.0264    1.0257     +0.07     -1.24    1.0393
 新西兰元/美                   0.8334    0.8329     +0.06     +0.62    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     94.780    94.020     +0.81     +5.16    90.130
 新西兰元/日                   76.940    76.230     +0.93    -45.36   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     140.05    138.73     +0.95     -0.55    140.82
 澳元/新西兰                   1.2308    1.2322     -0.11     -1.85    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 
(完)
      
      
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 (编译 张涛; 审校 王洋)
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