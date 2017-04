加拿大股市: 收低,受意大利大选僵局前景拖累

路透多伦多2月25日 - 加拿大股市周一收低,盘中曾触及三周高点,但意大利大选可能出现僵局,导致银行和其他金融股尾盘下跌,拖累大盘.

意大利大选新闻报导显示,可能没有政党联盟能够获得足够的选票组阁,重燃市场对该国不确定性延续的忧虑.

加拿大皇家银行 下跌1%至63.59加元,保险商Manulife Financial Corp 下挫2.1%,报14.84加元,Sunlife Financial Inc 跌1.9%至28.34加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低50.76点,或0.40%,至12,650.87点.该股指盘中一度触及12,832.71点,为1月30日来的高点.