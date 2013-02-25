加拿大股市: 收低,受意大利大选僵局前景拖累

标题新闻：德国财长朔伊布勒称希望欧盟银行业管理局(EBA)从伦敦搬到法兰克福－德国《明镜》周刊
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路透多伦多2月25日 - 加拿大股市周一收低,盘中曾触及三周高点,但意大利大选可能出现僵局,导致银行和其他金融股尾盘下跌,拖累大盘.
意大利大选新闻报导显示,可能没有政党联盟能够获得足够的选票组阁,重燃市场对该国不确定性延续的忧虑.
加拿大皇家银行 下跌1%至63.59加元,保险商Manulife Financial Corp 下挫2.1%,报14.84加元,Sunlife Financial Inc 跌1.9%至28.34加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低50.76点,或0.40%,至12,650.87点.该股指盘中一度触及12,832.71点,为1月30日来的高点.
收盘前一个小时股市走势逆转,10大类股中有七类收低.(完)
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路透伦敦4月7日 - 周五英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，因数据显示英国工业生产意外下降，令英国开启退欧进程之际，英国经济前景蒙阴。