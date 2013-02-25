《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月25日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 52.26 -2.79 -5.07 2734717 搜狐 45.28 -0.65 -1.42 403755 网易 51.74 -0.15 -0.29 705912 百度 88.01 -1.17 -1.31 2509306 亚信科技 10.97 -0.06 -0.54 129424 台湾 台湾积体电路 18.25 -0.65 -3.44 1981604 联电 1.85 -0.05 -2.63 203144 日月光 4.02 -0.12 -2.90 145271 硅品精密 5.19 +0.04 +0.78 1203355 和信超媒体 1.10 +0.02 +1.85 42777 友达 4.28 -0.04 -0.93 288591 中华电信 31.07 -0.33 -1.05 59855 台湾国际航电 34.20 -0.80 -2.29 1524158 香港 中国移动 54.92 -0.61 -1.10 115170 中国联通 14.19 -0.28 -1.94 135604 中国电信 50.90 -0.61 -1.18 19770 中芯国际 2.62 -0.10 -3.68 67186 电讯盈科 4.72 -0.02 -0.42 3091 (完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。