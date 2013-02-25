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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 06:47 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 52.26       -2.79       -5.07     2734717
 搜狐                                 45.28       -0.65       -1.42      403755
 网易                                 51.74       -0.15       -0.29      705912
 百度                                 88.01       -1.17       -1.31     2509306
 亚信科技                             10.97       -0.06       -0.54      129424
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         18.25       -0.65       -3.44     1981604
 联电                                  1.85       -0.05       -2.63      203144
 日月光                                4.02       -0.12       -2.90      145271
 硅品精密                              5.19       +0.04       +0.78     1203355
 和信超媒体                            1.10       +0.02       +1.85       42777
 友达                                  4.28       -0.04       -0.93      288591
 中华电信                             31.07       -0.33       -1.05       59855
 台湾国际航电                         34.20       -0.80       -2.29     1524158
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             54.92       -0.61       -1.10      115170
 中国联通                             14.19       -0.28       -1.94      135604
 中国电信                             50.90       -0.61       -1.18       19770
 中芯国际                              2.62       -0.10       -3.68       67186
 电讯盈科                              4.72       -0.02       -0.42        3091
 (完)
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