日韩经济指标预测--2月26日-3月5日****

路透2月26日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月25日当周 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 102 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 -- 盈余29.8 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -1.3% +0.4% 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 76 2300 韩国工业产出(较前月) 1月 -- +1.0% (较上年同期) 1月 -- +0.8% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 47.7 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,206 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,979 2350 日本工业生产 1月初值 +1.5% +2.4% 工业生产一个月预估 1月 -- +2.6% 工业生产两个月预估 -- +2.3% 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +4.8% 房屋开工(较上年同期) +8.3% +10.0% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +0.5% -0.7% (较上年同期) +0.3% -0.7% 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年 1月 -- -0.1% 同期) 全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.2% 东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5% 2330 日本求才求职比 1月 0.83 0.82 2330 日本失业率 1月 4.2% 4.2% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +2.2% 3月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -- +10.9% 进口(较上年同期) -- +3.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差4.8 3月4日当周 3月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 2月 -- 49.90 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- -0.1% (完)