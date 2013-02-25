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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--2月26日-3月5日****

路透2月26日 - 
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

  2月25日当周

 2月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2100      韩国消费者信心指数                             2月             --           102
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                         1月             --      盈余29.8
 2350      日本零售销售(较上年同期)                       1月          -1.3%         +0.4%
 
 2月27日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2100      韩国央行制造业景气判断指数                     3月             --            76
 2300      韩国工业产出(较前月)                           1月             --         +1.0%
                     (较上年同期)                         1月             --         +0.8%
              服务业产出(较前月)                                          --         +0.1%
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                  2月             --          47.7
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --     卖超6,206
           外资投资日本股票(亿日圆)                                       --     买超1,979
 2350      日本工业生产                               1月初值          +1.5%         +2.4%
              工业生产一个月预估                          1月             --         +2.6%
              工业生产两个月预估                                          --         +2.3%
 
 2月28日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本建筑订单(较上年同期)                       1月             --         +4.8%
              房屋开工(较上年同期)                                     +8.3%        +10.0%
 2330      日本所有家庭支出(较前月)                       1月          +0.5%         -0.7%
                        (较上年同期)                                   +0.3%         -0.7%
 2330      日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年             1月             --         -0.1%
           同期)                                                              
               全国核心CPI(较上年同期)                                 -0.2%         -0.2%
               东京地区CPI(较上年同期)                    2月             --         -0.6%
               东京地区核心CPI(较上年同期)                             -0.6%         -0.5%
 2330      日本求才求职比                                 1月           0.83          0.82
 2330      日本失业率                                     1月           4.2%          4.2%
 2350      日本企业资本支出(较上年同期)                第四季             --         +2.2%
 
 3月1日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0000      韩国出口(较上年同期)                       2月初值             --        +10.9%
              进口(较上年同期)                                            --         +3.9%
              贸易收支(亿美元)                                            --       顺差4.8
 
   3月4日当周
        
 3月3日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2300      韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                2月             --         +0.6%
                               (较上年同期)                               --         +1.5%
        
 3月4日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业PMI                       2月             --         49.90
        
 3月5日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0130      日本加班工资(较上年同期)                       1月             --         -0.1%
 (完)
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