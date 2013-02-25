澳新经济指标预测--2月26日-3月5日****

路透2月26日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月25日当周 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月 1月 顺差1.00 顺差4.86 度) (截至1月的一年) 逆差9.3 逆差12.1 进口(亿新西兰元) 35.0 35.8 出口(亿新西兰元) 36.5 40.7 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑完工 第四季 +1.5% +1.7% 2145 新西兰建筑许可 1月 -- +9.4% 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲资本支出 第四季 +1.0% +2.8% 建筑资本支出 +2.5% +1.0% 工厂/机械资本支出 -2.0% +6.2% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 +0.3% +0.4% 房屋信贷 -- +0.3% 0200 新西兰国民银行经济信心指数 2月 -- +22.7% 2145 新西兰贸易条件 第四季 +1.3% -2.2% 3月1日(五) 暂无重要经济数据公布 3月4日当周 3月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.3% 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可(较前月) 1月 -- -4.4% 民间建筑许可(较前月) -- -3.3% 0030 澳洲企业库存(较前季) 第四季 -- +1.1% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第四季 -- -2.9% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 2月 -- -9.2% 网络招聘广告(较前月) -0.6% 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第四季 -- 盈余149.0 0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% 0330 澳洲央行利率决定 3月 -- 3.00% (完)