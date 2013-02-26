日本政经: 若黑田东彦离任,日本将设法保留ADB总裁职位

路透东京2月26日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示,若黑田东彦接任日本央行总裁一职,日本将设法保住亚洲开发银行(ADB)总裁的职位.

日本首相安倍晋三有可能任命亚洲开发银行总裁黑田东彦担任下一任央行总裁,以加大抗击通缩的力度.

在被问及黑田东彦的继任者时,麻生太郎表示:"日本将参加选举活动,以便保住ADB总裁的职位."

他在内阁府会议后还告诉记者,日本财务省财务官中尾武彦将参与下一任ADB总裁的竞争.(完)