《香港报摘》--经济日报2月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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*头版头条: --政府出压炒风炽热的工商舖市场后,过去两天录得数宗舖位连环挞订个案,其中油 麻地庙街一个凉茶店地舖投资者挞订损失约150-250万港元. *其他: --一份唱淡报告令废金属回收商中金再生 停牌20日,公司主席秦志威称, 其向中国节能环保出售中金再生股权的计划仍在进行,并斥责沽空攻击是早有预谋. --港交所 现货市场调查显示,2011年10月至去年9月期间港股成交按年跌 近3成,其中本地投资者占市场交易额的比例为38%. --景顺与BCT银联集团同日推首只人民币债券强积金(MPF)基金,收费相同,标准管理 费为1.075%,计及受托人等其他费用则为1.195%. --玖龙纸业 董事长张茵称,预期公司的产品有望加价,且利息支出将会减 少,昨日股价先跌后升,即市高低位相差13%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。