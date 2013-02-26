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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报2月26日

*头版头条:
    --政府出压炒风炽热的工商舖市场后,过去两天录得数宗舖位连环挞订个案,其中油
 麻地庙街一个凉茶店地舖投资者挞订损失约150-250万港元.
 
   *其他:
    --一份唱淡报告令废金属回收商中金再生         停牌20日,公司主席秦志威称,
 其向中国节能环保出售中金再生股权的计划仍在进行,并斥责沽空攻击是早有预谋.
    --港交所         现货市场调查显示,2011年10月至去年9月期间港股成交按年跌
 近3成,其中本地投资者占市场交易额的比例为38%.
    --景顺与BCT银联集团同日推首只人民币债券强积金(MPF)基金,收费相同,标准管理
 费为1.075%,计及受托人等其他费用则为1.195%.
    --玖龙纸业         董事长张茵称,预期公司的产品有望加价,且利息支出将会减
 少,昨日股价先跌后升,即市高低位相差13%.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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