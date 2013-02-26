《香港报摘》--经济日报2月26日

*头版头条: --政府出压炒风炽热的工商舖市场后,过去两天录得数宗舖位连环挞订个案,其中油 麻地庙街一个凉茶店地舖投资者挞订损失约150-250万港元. *其他: --一份唱淡报告令废金属回收商中金再生 停牌20日,公司主席秦志威称, 其向中国节能环保出售中金再生股权的计划仍在进行,并斥责沽空攻击是早有预谋. --港交所 现货市场调查显示,2011年10月至去年9月期间港股成交按年跌 近3成,其中本地投资者占市场交易额的比例为38%. --景顺与BCT银联集团同日推首只人民币债券强积金(MPF)基金,收费相同,标准管理 费为1.075%,计及受托人等其他费用则为1.195%. --玖龙纸业 董事长张茵称,预期公司的产品有望加价,且利息支出将会减 少,昨日股价先跌后升,即市高低位相差13%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.