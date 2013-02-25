《中国报摘》--中国证券报2月26日

* 头版头条:

--周一美元指数在盘中创下81.65的逾五个月新高后回调整理.市场人士认为,美国经济复苏态势尚待观察,美联储政策迅速转向可能性不大,美元短线上涨略有过度之嫌,但市场预期已转向,美元转强动能在逐步积累中,可能会给市场带来压力,需关注其对金融市场特别是商品市场、新兴市场国家股市不利影响.

* 其他:

--记者评论:央行继续进行正回购操作,但是目前还不能从此举推断出货币政策转紧.不过,可以看出央行对流动性的调控正在变化.在下半年通胀可能上升、货币政策收紧前,上半年货币调控或有张有弛:公开市场操作或通过正、逆回购交替管理流动性;在社会融资规模管理方面,一方面可能会加大对非信贷融资清理,另一方面或继续拓宽发债渠道.

--中国民主促进会将在今年两会提交六条关于环保问题的提案;致公党曾就土壤和生态修复进行研讨和调研,调研结果可能成为提案提交至即将召开的全国两会.

--中俄确认东线管道每年对华供气380亿立方米,并就东线液化天然气项目和西线供气合作继续研究论证.

--华谊兄弟 公告称,据不完全统计,截至2月24日24时,其合作投资的影片《西游降魔篇》在中国大陆地区上映15天,票房成绩约为9.9亿元人民币,华谊根据该影片票房分帐收入应获得的税前利润约为1.96亿元.

--重庆啤酒 称,其股东嘉士伯 香港公司正在策划与增持公司股份相关的重大事项,公司将自周二起停牌.