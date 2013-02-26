《香港报摘》--信报2月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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*头版头条: --受澳洲及印度发电业务不利影响,中电控股 去年净利按年下跌10.5%;公 司警告未来数年或会大幅调高香港电费. *其他: --长实 称,雍澄轩酒店套房项目约八成买家已签署正式买卖合约,另据市 场消息透露,部分买家计划挞订离场. --从事典当贷款及按揭抵押贷款业务的霭华押业将于本周三开始公开招股,据销售 文件显示,招股价介乎0.75-0.98港元,集资7,500-9,800万港元. --国际航空运输协会(IATA)行政总裁汤彦麟称,香港兴建第三条机场跑道对其航空 枢纽的角度极其重要,协会将主动参与部分工作小组,并与政府合作,商讨当中涉及的财 务需要. --中国体育用品品牌安踏 去年净利按年下跌21.5%至13.5亿元人民币,逊 于市场预期;业务毛利率出乎意料下跌4.3个百分点. --奢侈手袋和皮具生产商时代集团 行政总裁杨和辉称,预期欧美经济仍然 低迷,集团业务将平稳发展.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。