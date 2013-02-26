《香港报摘》--信报2月26日

*头版头条: --受澳洲及印度发电业务不利影响,中电控股 去年净利按年下跌10.5%;公 司警告未来数年或会大幅调高香港电费. *其他: --长实 称,雍澄轩酒店套房项目约八成买家已签署正式买卖合约,另据市 场消息透露,部分买家计划挞订离场. --从事典当贷款及按揭抵押贷款业务的霭华押业将于本周三开始公开招股,据销售 文件显示,招股价介乎0.75-0.98港元,集资7,500-9,800万港元. --国际航空运输协会(IATA)行政总裁汤彦麟称,香港兴建第三条机场跑道对其航空 枢纽的角度极其重要,协会将主动参与部分工作小组,并与政府合作,商讨当中涉及的财 务需要. --中国体育用品品牌安踏 去年净利按年下跌21.5%至13.5亿元人民币,逊 于市场预期;业务毛利率出乎意料下跌4.3个百分点. --奢侈手袋和皮具生产商时代集团 行政总裁杨和辉称,预期欧美经济仍然 低迷,集团业务将平稳发展.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.