金砖国家: 2月25日股汇市收盘纵览

路透2月26日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月25日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.1%,收报1,054.41点.

中国股市:沪综指小幅反弹收升,节能环保及券商股涨幅居前.分析师表示,随着两会临近,市场已开始对相关热点板块展开布局,令相关个股走势活跃.但预计短期大盘仍处于修整阶段,其对整体走势影响有限.沪综指 收报2,325.819点,涨11.655点或0.5%,上周该股指累计跌幅创近21个月最大单周跌幅.上海A股今日成交额为773亿元人民币,上周五为872亿元.

香港股市:收于2013年低位略上方,权重股汇丰银行走势强劲,抵消香港地产股的疲软.香港政府上周宣布更多举措来给楼市降温,打压地产类股.恒生指数 收高0.2%,报22,820.1点,脱离周五创下的2013年收盘低位.恒生国企指数 亦收扬0.2%.

中国汇市:人民币兑美元即期 低开高走,微幅收升0.02%报6.2339.中间价连续第三天开低并再次逼近6.29元关口,不过客盘净结汇仍支撑人民币震荡走升.交易员表示,由于中国基本面向好,企业仍对人民币持有信心,预计短期内即期会继续保持强势.他们并称,近期中间价随外盘稍微贬值,但并不会形成人民币贬值预期.

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印度股市:微涨.Infosys等科技股上涨,寄望政府预算将激励出口企业.而油气公司ONGC则下跌,投资者担心油价补贴负担可能加重.指标BSE指数 涨0.08%或14.68点,收报19,331.69点,仍接近周五创下的2013年收盘低位.NSE指数 涨0.08%或4.45点,收报5,854.75点.

印度汇市:印度卢比兑美元升至逾一周高位,因托管银行出售美元、联邦预算公布前人气正面以及NDF市场美元抛压沉重.卢比兑美元 收报53.8650/8750,上日收于54.1750/1850. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收升至1,565.070点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.46%至824.11点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.28%报30.5070,卢布兑欧元 涨0.32%,报39.9650. ========================================================================================

巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.14%至56,617.56点.

巴西汇市:巴西雷亚尔走软,因意大利大选重燃欧洲债务危机担忧,并打击高风险资产.雷亚尔兑美元 跌0.33%至1.9765.

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南非股市:微涨,投资者逢低吸纳.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨0.3%报35,359.19点.综合指数 亦涨0.3%报39,787.96点.