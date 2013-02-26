更正-更新版-企业并购: Chesapeake以10.2亿美元向中石化出售部分页岩油气资产

(更正:因英文原文有误,现将第一段的"中石化股份"改为"中国石化集团")

路透2月25日 - Chesapeake Energy 将向中国石化集团出售其Mississippi Lime页岩地层部分油气资产50%的权益,售价为10.2亿美元现金,低于部分人士的预期.

许多华尔街分析师原先预期的价格更高,但他们仍对这笔现金交易改善公司流动性表示欢迎.

"当然我们对这个价格并不吃惊,但Chesapeake仍需出售资产,增加流动性."富国银行分析师在给客户的报告中写道,"这笔交易帮助该公司向完成这两个目标迈进."

中石化将付出每英亩约2,400美元的价钱,低于CapitalOne Southcoast分析师预期的3,400美元.

Chesapeake称,这部分资产第四季的石油及天然气产量平均为3.4万桶油当量,已探明储量估计达1.4亿桶油当量.

中石化将购买Chesapeake旗下俄克拉荷马北部密西西比灰岩油气田85万英亩油气资产的50%权益.

Chesapeake在密西西比灰岩地区拥有大约210万英亩,区域横跨俄克拉荷马州北部与堪萨斯州南部.

Chesapeake将负责经营与中石化共同所有的资产,开发成本则由两家公司均摊.

Chesapeake本月公布,在密西西比灰岩地区的日均产量在第四季跳增208%至3.25万桶油当量.

总产量中约有45%为石油,46%为天然气,其余部分则是天然气液.