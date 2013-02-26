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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--2月27日****

路透2月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 2月26日(二)
 GMT时间    经济指标/活动                         公布时段     预估值         前值
 2350       日本零售销售(较上年同期)                  1月              -1.3%          +0.4%
 
 2月27日(三)
 GMT时间    经济指标/活动                          公布时段           预估值           前值
 0030       澳洲建筑完工                            第四季             +1.5%          +1.7%
 0700       瑞士UBS指标                               1月                 --           1.34
 0700       德国GfK消费者信心指数                     3月                5.9            5.8
 0700       德国进口物价(较上月)                      1月              +0.3%          -0.5%
            (较上年同期)                                               -0.6%          +0.3%
 0745       法国消费者信心                            2月                 86             86
 0800       瑞士KOF领先指标                           2月               1.00           1.05
 0900       意大利企业信心                            2月               88.2           88.2
 0900       欧元区M3货供额(较上年同期)                1月              +3.2%          +3.3%
            民间贷款                                                   -0.6%          -0.7%
            M3三个月移动平均                                              --          +3.7%
 0930       英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季             -0.3%          -0.3%
            (较上年同期)                                                持平           持平
 1000       欧元区企业景气指数                        2月              -1.04          -1.09
            经济景气指数                                                89.8           89.2
            工业景气指数                                               -13.2          -13.9
            服务业景气指数                                              -8.5           -8.8
            消费者信心指数                                             -23.6          -23.9
            消费者通胀预期指数                                            --           21.8
            生产者物价预期指数                                            --            2.1
 1200       美国抵押贷款指数                      2月22日当周             --          782.4
            再融资指数                                                    --        4,244.6
 1330       美国耐久财(耐用品)订单                    1月              -4.4%          +4.3%
            扣除运输的耐久财订单                                       +0.2%          +1.0%
            扣除国防的耐久财订单                                       -0.2%          +0.9%
            扣除飞机的非国防资本财                                     +0.2%          -0.3%
 1500       美国成屋待完成销售                        1月              +1.5%          -4.3%
 --         美国建筑许可(万户)                     1月修正值              --           92.5
 2145       新西兰建筑许可                            1月                 --           9.4%
 
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
       
 2月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段             现值         预估值
 0815      瑞士非农就业岗位(万个)                   第四季             411.6             --
 1100      英国CBI零售销售差值                       2月                 正8           正16
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)       2月23日当周           +0.1%             --
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)     2月23日当周           +2.7%             --
 1400      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较       12月              +0.6%             --
           前月)                                                              
 1500      美国消费者信心指数                        2月                69.6           61.0
 1500      美国新屋销售年率(万户)                    1月                43.7           38.1
 1500      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数          2月                 正6             --
 2100      韩国消费者信心指数                        2月                 102             --
 2145      新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)          1月            逆差3.05       顺差1.00
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                    1月            盈余65.2             --
       
(完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 石冠兰/王丽鑫; 审校 戴素萍)
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