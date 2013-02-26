主要国家经济指标预测--2月27日****

路透2月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -1.3% +0.4% 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑完工 第四季 +1.5% +1.7% 0700 瑞士UBS指标 1月 -- 1.34 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 5.9 5.8 0700 德国进口物价(较上月) 1月 +0.3% -0.5% (较上年同期) -0.6% +0.3% 0745 法国消费者信心 2月 86 86 0800 瑞士KOF领先指标 2月 1.00 1.05 0900 意大利企业信心 2月 88.2 88.2 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +3.2% +3.3% 民间贷款 -0.6% -0.7% M3三个月移动平均 -- +3.7% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% -0.3% (较上年同期) 持平 持平 1000 欧元区企业景气指数 2月 -1.04 -1.09 经济景气指数 89.8 89.2 工业景气指数 -13.2 -13.9 服务业景气指数 -8.5 -8.8 消费者信心指数 -23.6 -23.9 消费者通胀预期指数 -- 21.8 生产者物价预期指数 -- 2.1 1200 美国抵押贷款指数 2月22日当周 -- 782.4 再融资指数 -- 4,244.6 1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -4.4% +4.3% 扣除运输的耐久财订单 +0.2% +1.0% 扣除国防的耐久财订单 -0.2% +0.9% 扣除飞机的非国防资本财 +0.2% -0.3% 1500 美国成屋待完成销售 1月 +1.5% -4.3% -- 美国建筑许可(万户) 1月修正值 -- 92.5 2145 新西兰建筑许可 1月 -- 9.4% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第四季 411.6 -- 1100 英国CBI零售销售差值 2月 正8 正16 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月23日当周 +0.1% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月23日当周 +2.7% -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较 12月 +0.6% -- 前月) 1500 美国消费者信心指数 2月 69.6 61.0 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 43.7 38.1 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 正6 -- 2100 韩国消费者信心指数 2月 102 -- 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 1月 逆差3.05 顺差1.00 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 盈余65.2 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰/王丽鑫; 审校 戴素萍)